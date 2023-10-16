Украинская администрация Херсона переименовала улицы, которые "напоминали о России"

Площадь 40-летия Победы теперь будет называться площадью Непокоренных, Московская улица - Студенческой, Потемкинская улица станет называться в честь украинского историка и общественного деятеля Михаила Грушевского, а улица Волгоградская - Мариупольской, сообщили в военной администрации города

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Несколько улиц, названия которых были связаны с Россией или Советским Союзом, переименованы в Херсоне, находящемся сейчас под контролем украинских войск. Об этом сообщил назначенный Киевом глава городской военной администрации Роман Мрочко.

"Херсонская городская военная администрация переименовала ряд улиц, площадей, скверов", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит признанной в РФ экстремистской корпорации Meta).

Мрочко сообщил, что площадь 40-летия Победы теперь будет называться площадью Непокоренных, Московская улица - Студенческой, Потемкинская улица станет называться в честь украинского историка и общественного деятеля Михаила Грушевского, а улица Волгоградская - Мариупольской. Также теперь в Херсоне нет сквера Пушкина, он переименован в Фонтанный. Не сохранила прежнее название даже площадь 200-летия Херсона, она теперь будет площадью Вооруженных сил Украины.

Это не первые топонимы, которые сменили названия в Херсоне в рамках проводимой Киевом политики "декоммунизации". Однако два года назад жители не поддержали предложение властей переименовать Московскую улицу в улицу Фальц-Фейнов - в честь семьи крупных землевладельцев бывшей Таврической губернии.

Борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года на Украине снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре.