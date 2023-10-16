Египет проведет 21 октября региональный саммит по палестинскому вопросу

КАИР, 16 октября. /ТАСС/. Египет планирует провести 21 октября региональный саммит для обсуждения палестинского вопроса и мирного процесса на Ближнем Востоке. Как сообщила канцелярия эмира Катара шейха Тамима бен Хамада аль Тани, египетский президент направил ему приглашение для участия.

"Эмир получил письменное приглашение от президента Арабской Республики Египет принять участие в саммите, который планируется провести в Каире 21 октября, для обсуждения последних событий, будущего палестинского вопроса и мирного процесса", - говорится в сообщении.