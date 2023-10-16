16 октября, 12:02,
обновлено 16 октября, 12:29
Палестино-израильский конфликт

Египет проведет 21 октября региональный саммит по палестинскому вопросу

КАИР, 16 октября. /ТАСС/. Египет планирует провести 21 октября региональный саммит для обсуждения палестинского вопроса и мирного процесса на Ближнем Востоке. Как сообщила канцелярия эмира Катара шейха Тамима бен Хамада аль Тани, египетский президент направил ему приглашение для участия.

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"Эмир получил письменное приглашение от президента Арабской Республики Египет принять участие в саммите, который планируется провести в Каире 21 октября, для обсуждения последних событий, будущего палестинского вопроса и мирного процесса", - говорится в сообщении. 

Теги:
ПалестинаЕгипетПалестино-израильский конфликт
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