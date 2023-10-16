16 октября, 12:06

Ливанская армия обнаружила 20 ракетных установок на юге страны

В четырех из них еще находились ракеты, сообщили Вооруженные силы страны

БЕЙРУТ, 16 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Ливана обнаружили по меньшей мере 20 ракетных установок в южных районах страны, в четырех из них еще находились ракеты. Об этом сообщили военные на своем сайте.

"После осмотра приграничных районов одно из армейских подразделений обнаружило 20 пусковых установок, в четырех из них еще находились ракеты, готовые к пуску. Установки расположены в районе городов Эль-Клейла и Эш-Шаатия. Бойцы специализированных отрядов уже приступили к их демонтажу", - говорится в сообщении. 

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