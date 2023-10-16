16 октября, 12:08,
обновлено 16 октября, 12:22
Палестино-израильский конфликт

Президент Ирана призвал остановить преступления Израиля в Газе

Эбрахим Раиси также обсудил с российским лидером Владимиром Путиным события на Кавказе

ТЕГЕРАН, 16 октября. /ТАСС/. Преступления, которые Израиль совершает в Газе, должны быть прекращены. С таким заявлением выступил президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным, передает агентство IRNA со ссылкой на представителя администрации Раиси.

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По его словам, глава иранского кабмина заявил, что продолжение осады сектора Газа, убийство женщин и детей, а также удары по территории анклава и по представителям его администрации могут стать причиной, по которой текущий конфликт между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС может превратиться в широкомасштабное военное противостояние.

Стороны также обсудили события на Кавказе, указывает агентство, однако деталей о ходе беседы не приводит. 

Теги:
ИранПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильРаиси, Эбрахим
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