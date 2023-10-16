Президент Ирана призвал остановить преступления Израиля в Газе

Эбрахим Раиси также обсудил с российским лидером Владимиром Путиным события на Кавказе

ТЕГЕРАН, 16 октября. /ТАСС/. Преступления, которые Израиль совершает в Газе, должны быть прекращены. С таким заявлением выступил президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным, передает агентство IRNA со ссылкой на представителя администрации Раиси.

По его словам, глава иранского кабмина заявил, что продолжение осады сектора Газа, убийство женщин и детей, а также удары по территории анклава и по представителям его администрации могут стать причиной, по которой текущий конфликт между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС может превратиться в широкомасштабное военное противостояние.

Стороны также обсудили события на Кавказе, указывает агентство, однако деталей о ходе беседы не приводит.