Действующий глава ОБСЕ подтвердил свою поддержку Украине

Буяр Османи назвал конфликт на Украине самым большим вызовом, с которым сталкивается организация

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), глава МИД Северной Македонии Буяр Османи, находящийся в Киеве, подтвердил свою поддержку Украине.

"Я начал свое председательство [в ОБСЕ] с посещения Киева в январе. И снова во время своего председательства приехал в Киев. Это означает, что Украина является приоритетом Северной Македонии во время ее председательства в ОБСЕ", - сказал Османи во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Трансляция велась на странице украинского МИД в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Действующий глава ОБСЕ подчеркнул, что конфликт на Украине - самый большой вызов, с которым сталкивается организация, и что он должен быть прекращен.

"Наша организация может помочь во время войны, но еще больше во время мира посредством важных донорских программ в поддержку Украины, которые стартовали в ноябре прошлого года, - добавил Османи. - Мы продолжим помогать Украине путем реализации проектов, направленных на конкретные потребности". По его словам, реализуемые ОБСЕ проекты будут направлены на смягчение последствий боевых действий и проведение реформ на Украине.

Хотя Османи выступил с поддержкой Украины, Кулеба, рассуждая о будущем ОБСЕ, пригрозил, что организацию ждет "медленная смерть", если Россия сохранит свое членство в ней. "Ситуация в ОБСЕ очень сложная, очень болезненная. Но выбор очень простой: или медленная смерть с Россией, или новая жизнь без нее", - заявил он.

При этом Кулеба признал, что "друзья" Киева в ОБСЕ в ответ на такую позицию "разводят руками и говорят, что ничего не могут сделать".