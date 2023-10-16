СМИ: США ведут переговоры с Израилем об установлении гуманитарной паузы в Газе

По словам источников телеканала Al Arabiya, Израиль в качестве одного из условий для введения гуманитарный паузы потребовал предоставить информацию о судьбе заложников, захваченных боевиками радикального движения ХАМАС

ДУБАЙ, 16 октября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов в настоящее время ведет переговоры с властями Израиля об установлении режима прекращения огня в секторе Газа, утверждает телеканал Al Arabiya.

По словам источников телеканала, Израиль в качестве одного из условий для введения гуманитарный паузы потребовал предоставить информацию о судьбе заложников, захваченных боевиками радикального движения ХАМАС во время нападения на еврейское государство. Кроме того, Израиль сомневается в необходимости прохода всех грузовиков с гуманитарной помощью через пограничный пункт "Рафах" со стороны Египта и потребовал регламентировать их количество.