16 октября, 12:34
Палестино-израильский конфликт

СМИ: США ведут переговоры с Израилем об установлении гуманитарной паузы в Газе

По словам источников телеканала Al Arabiya, Израиль в качестве одного из условий для введения гуманитарный паузы потребовал предоставить информацию о судьбе заложников, захваченных боевиками радикального движения ХАМАС

ДУБАЙ, 16 октября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов в настоящее время ведет переговоры с властями Израиля об установлении режима прекращения огня в секторе Газа, утверждает телеканал Al Arabiya.

По словам источников телеканала, Израиль в качестве одного из условий для введения гуманитарный паузы потребовал предоставить информацию о судьбе заложников, захваченных боевиками радикального движения ХАМАС во время нападения на еврейское государство. Кроме того, Израиль сомневается в необходимости прохода всех грузовиков с гуманитарной помощью через пограничный пункт "Рафах" со стороны Египта и потребовал регламентировать их количество. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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