16 октября, 12:17,
обновлено 16 октября, 12:52
Палестино-израильский конфликт

Белый дом подтвердил факт приглашения Байдена посетить Израиль

Пока визит не планируется, добавил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что президент США Джо Байден получил приглашение посетить Израиль, но указал, что решение о визите пока принято не было.

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"Со стороны премьер-министра [Израиля Биньямина Нетаньяху] поступило приглашение, но пока не время говорить о каких-то [запланированных] поездках", - сказал он в эфире телеканала CNN.

"[Байден] был в Израиле много-много раз. Я лично не сомневаюсь, что он поедет туда вновь. Он понимает, что население Израиля переживает критический момент. Он испытывает глубокое и твердое расположение и уважение к нему. Но повторю, сегодня утром мне нечего сказать о какой-либо [уже запланированной] поездке", - добавил представитель Белого дома.

15 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил Байдена посетить еврейское государство "с визитом солидарности". По данным Channel 12, поездка может состояться в среду или в четверг, к ней идет активная подготовка. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликтИзраильБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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