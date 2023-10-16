Дуда заявил, что итоги выборов в парламент подтвердили стабильность демократии в Польше

Президент страны поблагодарил избирателей за высокую явку, которая превысила 72%

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Парламентские выборы, состоявшиеся в Польше 15 октября, стали победой демократии. Об этом заявил журналистам президент Польши Анджей Дуда на брифинге в Риме, который транслировала его канцелярия.

"Мы все ждем завершения работы Государственной избирательной комиссии", - сказал он, поблагодарив избирателей за высокую явку, которая превысила 72%. "Демократия в Польше стабильна. Я этому рад", - отметил польский лидер.

При этом Дуда не сказал, кому планирует поручить сформировать новое правительство - правящей партии, которая заняла первое место по числу голосов, или представителю объединенной оппозиции, которая в состоянии сформировать правящее большинство. "Спокойно ждем официальных результатов", - указал Дуда. "Надеюсь, что завтра около полудня избирком закончит подсчет голосов", - добавил он.

15 октября в Польше состоялись парламентские выборы. Согласно предварительным итогам, первое место заняла правящая в республике уже восемь лет партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" (ПиС), но для получения большинства в парламенте ее результата недостаточно. Совокупный результат трех проходящих в парламент оппозиционных партий ("Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левые") позволяет им претендовать на формирование правящей коалиции. Согласно заявлениям оппозиционных политиков, вступать в коалицию с ПиС, чтобы партия сохранила власть, никто не планирует.

Согласно польской конституции, на первом заседании нового Сейма (нижней палаты парламента), которое должно состояться не позднее 14 ноября, действующее правительство премьер-министра Матеуша Моравецкого уйдет в отставку. В течение следующих 14 дней Дуда после консультаций с политиками назначает нового премьера и новый состав его кабинета. Затем потенциальный глава правительства произносит программную речь в парламенте и просит депутатов выразить ему доверие. Для утверждения правительства нужно получить большинство голосов в парламенте.

В случае если предложенные президентом кандидатуры премьера и министров не утверждает Сейм, парламентарии предлагают своих кандидатов и проводится новое голосование. Если и эта попытка окажется неудачной, глава государства в течение двух недель вновь может выдвинуть премьера и его кабинет. Голосование по второму предложению президента должно состояться в течение 14 дней. Если и эта попытка окажется неудачной, глава государства распускает парламент и проводятся досрочные парламентские выборы.