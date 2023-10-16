16 октября, 12:21,
обновлено 16 октября, 12:34
Палестино-израильский конфликт

Белый дом не видит признаков, что "Хезболлах" намерено открыть второй фронт против ЦАХАЛ

В США пристально следят за этим, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. США пока не видят действительных признаков того, что радикальное движение "Хезболлах" приняло решение открыть второй фронт против Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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"Мы не видели твердых указаний того, что [движение] "Хезболлах" <...> действительно решило открыть второй фронт против ЦАХАЛ. Мы пристально следим за этим. Это и было одной из причин отправки наших военных ресурсов в регион - дать понять любому, кто захочет вмешаться в конфликт, что делать этого не следует", - сказал он в эфире телеканала CNN.

  

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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