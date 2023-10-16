Трамп потребовал компенсации от экс-агента МИ-6 Стила за публикацию порочащего досье

Адвокат Хью Томлинсон указал, что экс-президент США инициировал судебный процесс, поскольку хочет "отстоять свои юридические права" и продемонстрировать "лживость утверждений" в составленном Кристофером Стилом досье

ЛОНДОН, 16 октября. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп требует компенсации от бывшего сотрудника службы внешней разведки Великобритании МИ-6 Кристофера Стила за причинение ему репутационного ущерба вследствие публикации компрометирующей информации. Об этом стало известно в ходе прошедшего в понедельник слушания в Высоком суде Лондона.

По словам адвоката Хью Томлинсона, представляющего интересы 45-го президента США, Трамп на следующем этапе судебного разбирательства намерен лично выступить перед судьей Карен Стейн по делу, которое касается возможного нарушения закона о защите персональных данных. Томлинсон указал, что Трамп инициировал судебный процесс, поскольку хочет "отстоять свои юридические права" и продемонстрировать "лживость утверждений" в составленном Стилом досье. Как говорится в письменном заявлении Томлинсона, которое приводит газета The Daily Mail, Трамп решил обратиться в суд из-за утверждений о том, что он якобы был замешан в непристойных сексуальных связях в России и давал взятки российским чиновникам.

В свою очередь адвокат Энтони Уайт, защищающий Стила и основанную им аналитическую компанию Orbis Business Intelligence, подчеркнул, что у истцов "нет реалистичных шансов на успех", так как выдержки из досье публиковались не самой фирмой, а были обнародованы новостным порталом BuzzFeed в результате утечки. Уайт отметил, что Orbis Business Intelligence никогда не стремилась сделать это досье достоянием общественности, а все копии документов были уничтожены в 2017 году. По его мнению, Трамп пытается "свести счеты" со Стилом из-за личной неприязни к экс-агенту МИ-6.

В досье Стила утверждалось, что российские спецслужбы обладают информацией личного и финансового характера, дискредитирующей Трампа. По информации американских СМИ, сбор компромата на кандидата-республиканца финансировался Национальным комитетом Демократической партии США в преддверии президентских выборов 2016 года. Позднее Федеральное бюро расследований и Министерство юстиции США сообщили членам Конгресса, что не смогли установить подлинность сведений, изложенных в этих материалах.

Сам бывший хозяин Белого дома не раз подчеркивал, что досье является фальшивкой и примером "тотальной политической охоты на ведьм". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле тему якобы имеющегося у Москвы компромата на Трампа считают закрытой.