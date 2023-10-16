Посол Палестины в Египте сообщил о продолжении обстрелов Израилем районов близ КПП "Рафах"

По словам Диаба ал-Луха, "Египет и другие арабские страны продолжают работу по возобновлению работы КПП"

КАИР, 16 октября. /ТАСС/. Израиль продолжает наносить удары по объектам в районах, прилегающих к контрольно-пропускному пункту "Рафах" на границе сектора Газа и Египта. Об этом сообщил посол Палестины в Египте Диаб ал-Лух телеканалу Al Hadath.

"Израиль обещал Блинкену открыть КПП "Рафах", но отказался от своего решения", - сказал дипломат. Он сообщил, что Израиль "все еще ведет обстрел объектов возле погранперехода" и "препятствует выезду раненых в критическом состоянии для лечения в Египет". По словам ал-Луха, "Египет и другие арабские страны продолжают работу по возобновлению работы КПП". "Вместе Каиром прилагаем усилия, чтобы добиться режима прекращения огня", - сказал дипломат.

Посол Палестины в Египте подтвердил, что снабжение сектора Газа водой и электричеством по-прежнему не восстановлено.

Ранее телеканал Al Arabiya выступил с утверждением, что в южных районах сектора Газа с 09:00 по местному времени (совпадает с мск) вступает в силу режим временного прекращения огня для того, чтобы обеспечить безопасную доставку гуманитарной помощи в анклав, а также эвакуировать гражданских лиц. Египетские источники в силах безопасности подтвердили агентству Reuters, что КПП "Рафах" на границе Египта с Газой будет открыт на время пятичасовой гуманитарной паузы. Более сотни грузовиков ожидают выезда из Эль-Ариша, чтобы доставить гуманитарную помощь через погранпереход в палестинской анклав. В то же время и канцелярия премьера Израиля, и палестинское движение ХАМАС опровергли информацию о прекращении огня в секторе Газа и открытии КПП.

15 октября о скором открытии КПП "Рафах" заявил в Каире госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.