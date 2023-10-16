Reuters: Турция намерена повременить с ратификацией заявки Швеции в НАТО

В стране ожидают положительного решения Вашингтона по приобретению Анкарой истребителей F-16, сообщил источник агентства

ЛОНДОН, 16 октября. /ТАСС/. Турция планирует повременить с ратификацией заявки Швеции на вступление в НАТО в октябре в ожидании положительного решения Вашингтона по приобретению Анкарой истребителей F-16. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Учитывая отсутствие доверия по вопросу F-16 и Швеции, Турция не спешит ратифицировать заявку НАТО и ждет подтверждения, что США предпринимают шаги одновременно [с Анкарой]", - заявил агентству неназванный чиновник из правящей в Турции Партии справедливости и развития, которую возглавляет президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Другой источник сообщил, что заключение предварительного соглашения, обязывающего стороны одобрить прием Швеции в альянс и закупку F-16 соответственно, было отложено.

Ранее в понедельник газета Hürriyet сообщала, что Анкара может пересмотреть позицию в вопросе ратификации заявки Швеции после того, как американские военные в начале октября сбили турецкий беспилотник на севере Сирии в операции против курдских боевиков. Издание отмечает, что Эрдоган в последние дни резко критикует США в связи с этим происшествием. Раньше все говорило в пользу того, что турецкий парламент одобрит заявку Швеции в октябре, пишет газета.

Турция ранее запросила у США 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для имеющихся у нее самолетов. Турецкий лидер отметил 26 сентября, что власти США продолжают связывать перспективу членства Швеции в НАТО с одобрением поставок Анкаре F-16.

Протокол о приеме Швеции в НАТО к настоящему времени ратифицировала 31 страна альянса, не одобрили его только Турция и Венгрия. Договоренность о скорейшей ратификации этого документа Анкарой была достигнута между НАТО, Турцией и Швецией перед саммитом альянса в Вильнюсе в июле, однако турецкая сторона тогда выдвинула несколько условий одобрения заявки, включая сотрудничество в противодействии терроризму и ускорение экономической и визовой интеграции с ЕС.