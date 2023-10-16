В ФРГ не исключили, что ситуация на Ближнем Востоке повлияет на поставки Arrow 3

Министр обороны страны Борис Писториус выступил за скорейшую подготовку инфраструктуры для Arrow 3, пусть "в настоящий момент и нет опасности нападения" на Германию

БЕРЛИН, 16 октября. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Борис Писториус не исключил, что обострение ближневосточного конфликта может повлиять на сроки поставок Израилем Германии системы противоракетной обороны Arrow 3.

"Ужасная террористическая атака ХАМАС на израильские государственные территории и ситуация, в которой сейчас находится страна: мы еще не знаем, что это означает для производства и сроков поставок. Нужно подождать, как будет развиваться конфликт", - сказал министр во время посещения авиабазы в Хольцдорфе, где, как планируется, будет размещена система ПРО. Его слова приводит агентство DPA.

Писториус выступил за скорейшую подготовку инфраструктуры для Arrow 3, пусть "в настоящий момент и нет опасности нападения" на Германию. "Но Arrow 3 закупается не для того, чтобы нас защищать от угрозы сейчас, но на будущее, поскольку мы замечаем, что угрозы стали ближе и что в Европе снова есть агрессивный сосед", - утверждал министр. "Мы - как правительство, так и земли Бранденбург и Саксония-Анхальт (авиабаза находится на границе двух регионов - прим. ТАСС), - приложим все усилия для своевременного создания условий, при которых удастся как можно скорее развернуть [систему] ПВО", - заверил Писториус.

В конце сентября Германия и Израиль заключили соглашение о покупке ФРГ системы противоракетной обороны Arrow 3. Бюджетный комитет и комитет Бундестага по обороне проголосовали за покупку системы ПРО в июне. Денежные средства будут выделены из специального фонда для модернизации Бундесвера размером €100 млрд, деньги из которого должны быть направлены на инвестиции и проекты в области вооружений.