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Палестино-израильский конфликт

В ФРГ не исключили, что ситуация на Ближнем Востоке повлияет на поставки Arrow 3

Министр обороны страны Борис Писториус выступил за скорейшую подготовку инфраструктуры для Arrow 3, пусть "в настоящий момент и нет опасности нападения" на Германию

БЕРЛИН, 16 октября. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Борис Писториус не исключил, что обострение ближневосточного конфликта может повлиять на сроки поставок Израилем Германии системы противоракетной обороны Arrow 3.

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"Ужасная террористическая атака ХАМАС на израильские государственные территории и ситуация, в которой сейчас находится страна: мы еще не знаем, что это означает для производства и сроков поставок. Нужно подождать, как будет развиваться конфликт", - сказал министр во время посещения авиабазы в Хольцдорфе, где, как планируется, будет размещена система ПРО. Его слова приводит агентство DPA.

Писториус выступил за скорейшую подготовку инфраструктуры для Arrow 3, пусть "в настоящий момент и нет опасности нападения" на Германию. "Но Arrow 3 закупается не для того, чтобы нас защищать от угрозы сейчас, но на будущее, поскольку мы замечаем, что угрозы стали ближе и что в Европе снова есть агрессивный сосед", - утверждал министр. "Мы - как правительство, так и земли Бранденбург и Саксония-Анхальт (авиабаза находится на границе двух регионов - прим. ТАСС), - приложим все усилия для своевременного создания условий, при которых удастся как можно скорее развернуть [систему] ПВО", - заверил Писториус.

В конце сентября Германия и Израиль заключили соглашение о покупке ФРГ системы противоракетной обороны Arrow 3. Бюджетный комитет и комитет Бундестага по обороне проголосовали за покупку системы ПРО в июне. Денежные средства будут выделены из специального фонда для модернизации Бундесвера размером €100 млрд, деньги из которого должны быть направлены на инвестиции и проекты в области вооружений. 

Теги:
ГерманияПалестино-израильский конфликтИзраильПисториус, Борис
© Информационное агентство ТАСС
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