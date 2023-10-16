СМИ: ХАМАС четыре года готовился к нападению на Израиль

Как отмечает агентство Tasnim, атака ХАМАС на Израиль ознаменовала "начало новой эры" в противостоянии двух сторон, поскольку палестинские боевики показали высокую степень подготовленности, а также эффективность своей разведки

ДУБАЙ, 16 октября. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС на протяжении четырех лет отрабатывало операцию "Наводнение Аль-Акса" и нападение на Израиль. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

Как отмечает агентство, атака ХАМАС на Израиль ознаменовала "начало новой эры" в противостоянии двух сторон, поскольку палестинские боевики показали высокую степень подготовленности, а также эффективность своей разведки. Это стало возможным благодаря тому, что с 2020 года ХАМАС ежегодно проводил учения, в ходе которых отрабатывал возможные сценарии нападения.

Tasnim отмечает, что представители движения всегда публично заявляли о проведении учений, проведение которых помогло им создать единый центр командования, отработать совместные действия различных подразделений, а также повысить боеготовность. Кроме того, бойцы отработали оперативную мобилизацию войск, ведение боевых действий в городских условиях, захват поселений и военных объектов противника, вторжение в прибрежные районы и десантные операции. Особое внимание боевики уделили тактике пресечения возможного вторжения Израиля в сектор Газа с использованием мин, танков, беспилотников, противоракетных средств и другого вооружения.

Агентство подчеркивает, что в этом году учения прошли всего за месяц до фактического нападения, при этом израильские власти не восприняли их всерьез и не изучили как следует стратегию ведения боя ХАМАС.