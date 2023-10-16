WSJ: только палестинцы с западными паспортами смогут пересечь КПП "Рафах"

По данным издания, более 2 млн человек населения Газы не смогут эвакуироваться в Египет, так как страна не хочет принимать большое число беженцев

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Только палестинцы с паспортами США и других западных стран смогут покинуть сектор Газа через КПП "Рафах" согласно плану эвакуации, разработанному США, Египтом и Израилем. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее данным, значительная часть населения сектора Газа, насчитывающего более 2 млн человек, не сможет эвакуироваться в Египет через КПП "Рафах", поскольку египетская сторона не хочет принимать большое число беженцев. Издание отмечает, что покинуть сектор Газа смогут только палестинцы, имеющие паспорт США или другого западного государства, а также сотрудники гуманитарных организаций.

Газета также информирует, что Египет согласился доставлять гуманитарную помощь в пункт ее сбора на территории сектора Газа недалеко от КПП "Рафах". Египетские чиновники сообщили изданию, что США пытаются достичь договоренностей с Израилем, чтобы ЦАХАЛ не наносил удары по машинам с гуманитарной помощью.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что граждане США первыми покинут сектор Газа через КПП "Рафах". После них через КПП могут пройти лица, имеющие двойное гражданство США и другого государства, граждане прочих западных стран, сотрудники ООН и других гуманитарных организаций и, наконец, сотрудники международных компаний.

Ранее телеканал Al Arabiya утверждал, что в южных районах сектора Газа с 09:00 по местному времени должен был вступить в силу режим временного прекращения огня для того, чтобы обеспечить безопасную доставку гуманитарной помощи в анклав, а также эвакуировать гражданских лиц. Египетские источники в силах безопасности подтвердили агентству Reuters, что КПП "Рафах" на границе Египта с Газой будет открыт на время пятичасовой гуманитарной паузы. Более сотни грузовиков ожидают выезда из Эль-Ариша, чтобы доставить гуманитарную помощь через погранпереход в палестинской анклав. В то же время и канцелярия премьера Израиля, и палестинское движение ХАМАС опровергли информацию о прекращении огня в секторе Газа и открытии КПП.

15 октября о скором открытии КПП "Рафах" заявил в Каире госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.