16 октября, 15:00
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Импичмент президента Грузии и переговоры Путина на Ближнем Востоке. Главное за 16 октября

Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Михаил Джапаридзе/ ТАСС
Президент Грузии Саломе Зурабишвили
© Михаил Джапаридзе/ ТАСС

Импичмент президенту Грузии

Конституционный суд Грузии установил нарушение президентом республики Саломе Зурабишвили конституции из-за ее зарубежных визитов без разрешения правительства. Решение КС направят парламенту, после этого вопрос об импичменте в течение двух недель вынесут на голосование на пленарном заседании. Председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что Зурабишвили после решения суда формально исполняет обязанности президента. Окончательно импичмент состоится, если его поддержат 100 из 150 депутатов. 

Переговоры Владимира Путина с лидерами стран Ближнего Востока

Президент РФ Владимир Путин 16 октября проведет пять международных телефонных разговоров с лидерами стран Ближнего Востока по поводу обострения ситуации в регионе. Представитель Кремля Юрий Ушаков подчеркнул, что до визита в Пекин президент "переговорит с основными странами, имеющими отношение к этому конфликту". Владимир Путин также провел совещание с участием глав Минобороны, МИД, ФСБ и СВР. Президент отметил, что ему важна позиция ведомств по ситуации в Израиле и секторе Газа, так как там находится много российских граждан.

Умер Геннадий Гладков

Умер народный артист России, советский и российский композитор Геннадий Гладков. Ему было 88 лет. Гладков был автором музыки к более чем 100 фильмам и мультфильмам, среди них - "Бременские музыканты", "Малыш и Карлсон", "Как Львенок и Черепаха пели песню", "Джентльмены удачи", "12 стульев", "Голубой щенок", "Собака на сене" и другие.

Продление Таиландом безвизового режима для россиян

Кабмин Таиланда продлил безвизовый режим для граждан России с 30 до 90 дней. Такую меру приняли для привлечения большего числа туристов. Новый режим будет действовать с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года.

Новые банкноты ЦБ РФ

Банк России представил модернизированные купюры номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей. Их цветовое оформление осталось прежним, изменились изображенные на банкнотах достопримечательности. Обновленная купюра в 1 тыс. рублей посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, а купюра номиналом 5 тыс. рублей - Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. Зампредседателя ЦБ Сергей Белов подчеркнул, что новые банкноты имеют усовершенствованный защитный механизм и повышенную износоустойчивость. Они будут обращаться наравне с образцами 1997 года. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичГрузияТаиландРоссияПалестино-израильский конфликтЗурабишвили, СаломеУмер Геннадий Гладков
© Информационное агентство ТАСС
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