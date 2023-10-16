Токаев прибыл в Китай

Президент Казахстана проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином

АСТАНА, 16 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Пекин, где запланированы его переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщила пресс-служба главы казахстанского государства.

Как она информировала ранее, во время двухдневного визита Токаев также проведет переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи и примет участие в третьем форуме "Один пояс - один путь".

Также президент Казахстана появится на торжественной церемонии открытии бюста средневекового ученого Абу Насра аль-Фараби на территории Пекинского университета языка и культуры. Программа визита предусматривает и ряд встреч с руководителями крупнейших компаний Китая.