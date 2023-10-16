Эрдоган в разговоре с Сунаком призвал Запад выполнить данные Палестине обещания

Президент Турции также заявил, что международное сообщество, особенно западные страны, должны предпринять эффективные шаги против нарушений прав человека в секторе Газа

АНКАРА, 16 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Об этом сообщили журналистам в канцелярии турецкого лидера.

"В ходе беседы обсуждались текущее состояние израильско-палестинского конфликта, политика, которую необходимо проводить для установления мира в регионе, а также неотложные меры по разрешению тяжелого гуманитарного кризиса. Президент Эрдоган отметил, что международное сообщество, особенно западные страны, должны предпринять эффективные шаги против нарушений прав человека в секторе Газа. Президент Эрдоган заявил, что необходимо помнить о невыполненных обещаниях, дававшихся Палестине в течение многих лет (речь идет о принципе сосуществования двух государств - прим. ТАСС), и выполнять требования вместо провокационных шагов, усугубляющих кризис", - подчеркнули в канцелярии.