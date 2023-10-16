МО Канады заявило, что напряженные отношения с Индией не повлияли на связи в военной сфере

По словам коммодора Дэвида Мазура, для стран "важно поддерживать связь", несмотря на дипломатические проблемы

ОТТАВА, 16 октября. /ТАСС/. Возросшая напряженность в дипломатических отношениях между Индией и Канадой не повлияла на сотрудничество стран в военной сфере. Об этом заявил командующий канадским Тихоокеанским флотом коммодор Дэвид Мазур.

"Это никак не повлияло на отношения в сфере обороны и безопасности. Сейчас мы сталкиваемся с дипломатическими проблемами и с проблемами в отношениях между правительствами, но для нас важно поддерживать связь, и мы находим различные пути", - приводит агентство Bloomberg слова командующего, который находится в Сингапуре. Агентство указывает, что на прошлой неделе Мазур провел ряд встреч с индийскими официальными лицами на полях военно-морской конференции на Шри-Ланке, они обсуждали вопросы обеспечения безопасности в регионе, а также приоритетные направления сотрудничества военно-морских сил двух стран.

Как отмечает Bloomberg, ранее другой высокопоставленный канадский военный присутствовал на организованной Индией конференции командующих сухопутными войсками в Нью-Дели, чтобы продемонстрировать намерение страны продолжать двустороннее военное сотрудничество, несмотря на политическую напряженность.

Агентство также указывает, что страны Запада активно ищут поддержки индийского правительства на фоне увеличения экономического и военного влияния Китая в Азии. Канада также планирует нарастить военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе в соответствии со своей новой стратегией, опубликованной в прошлом году. В одном из положений говорится, что страна намерена укреплять связи с Индией по целому ряду направлений, отмечает Bloomberg.

Отношения между Канадой и Индией обострились после того, как Оттава 18 сентября выслала одного из старших дипломатов Индии в связи с предположениями о причастности спецслужб этой страны к убийству лидера сикхской общины Канады. Глава канадского МИД Мелани Жоли тогда заявила, что этот дипломат является представителем разведки Индии.

После этого МИД Индии вызвал посла Канады и объявил ему об аналогичном ответном решении Нью-Дели. Во внешнеполитическом ведомстве республики считают, что канадские политические деятели открыто симпатизируют халистанским сепаратистам, выступающим за отделение штата Пенджаб от Индии и создание на его основе "государства Халистан". Посольство Индии в Оттаве приостановило выдачу виз. Индийским гражданам также рекомендовали воздержаться от поездок в Канаду.