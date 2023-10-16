В ФРГ потребовали изучить ситуацию с безопасностью для сил Бундесвера в Ливане

Как заявила Уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хёгль, инцидент, который произошел 15 октября, "показывает хрупкость ситуации на Ближнем Востоке"

БЕРЛИН, 16 октября. /ТАСС/. Уполномоченная Бундестага (парламента ФРГ) по вопросам обороны Ева Хёгль потребовала от правительства ФРГ изучить ситуацию с безопасностью для военных Бундесвера, задействованных в Ливане в рамках Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), в свете обострения ближневосточного конфликта.

"Защита и безопасность наших солдат должны быть высшим приоритетом, - заявила депутат медиагруппе Funke. - Ситуацию с безопасностью нужно заново оценивать на ежедневной основе и анализировать, какие последствия это имеет для миссии голубых касок". Уполномоченная отметила, что возможную реакцию следует тесно согласовывать с международными партнерами.

Одна из ракет, выпущенных из зоны палестино-израильского конфликта, упала 15 октября на территории штаба ВСООНЛ в Эн-Накуре. По словам Хёгль, с немецкими военнослужащими все в порядке. "Но инцидент показывает хрупкость ситуации на Ближнем Востоке", - констатировала она.

В результате взрыва никто не пострадал, база ВСООНЛ не была целью обстрела. По сведениям военных источников, ракету выпустили боевики шиитской организации "Хезболлах" с территории Ливана. Армия обороны Израиля возобновила удары по ее объектам.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикальное движение считает эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.