Байден отложил поездку в Колорадо, чтобы принять участие во встречах по нацбезопасности

Как отмечает телеканал CNN, информация об отмене поездки поступила на фоне сообщений о возможном визите американского лидера в Израиль

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден отложил поездку в штат Колорадо и вместо этого будет присутствовать на встречах с членами Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

"Поездка президента в Колорадо отложена и будет перенесена. Президент останется в Белом доме для участия в совещаниях по вопросам национальной безопасности", - цитирует пресс-пул заявление американской администрации.

Как отмечает телеканал CNN, информация об отмене поездки поступила на фоне сообщений о возможном визите Байдена в Израиль.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Джон Кирби сообщил, что президент США получил приглашение посетить Израиль, но решение о визите пока принято не было.

15 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил Байдена посетить еврейское государство "с визитом солидарности". По данным 12-го канала израильского телевидения, поездка может состояться в среду или четверг, к ней идет активная подготовка.