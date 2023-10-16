Голосование в СБ ООН по ближневосточным резолюциям РФ и Бразилии пройдет 16 октября

Бразилия включила в проект резолюции призыв к осуждению радикального движения ХАМАС

ООН, 16 октября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН проведет в понедельник голосование по российскому и бразильскому проектам резолюций по палестино-израильскому конфликту, подтвердили ТАСС в постпредстве Бразилии при ООН, исполняющей в октябре функции председателя Совбеза.

Ранее в постпредстве РФ при ООН сообщили, что запросили голосование по российскому проекту ближневосточной резолюции на понедельник. Также сообщалось, что Бразилия подготовила конкурирующий проект резолюции, включив в него призыв к осуждению радикального движения ХАМАС. "Можем подтвердить голосование на 18:00 (01:00 мск 17 октября - прим. ТАСС)", - сообщили в бразильском представительстве.

Россия первой предложила СБ ООН резолюцию по израильско-палестинскому конфликту, с текстом которой ознакомился ТАСС. Она содержит призыв к перемирию в регионе, освобождению заложников, осуждает насилие против гражданских лиц и все акты терроризма. РФ призывает к доставке гуманитарной помощи, включая продовольствие, топливо и медсредства, к созданию условий для эвакуации и защиты гражданских лиц. Постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя отметил, что часть членов СБ ООН положительно отреагировали на проект резолюции РФ, другие отнеслись сдержанно.