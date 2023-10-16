16 октября, 13:28,
обновлено 16 октября, 13:45
Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху предостерег "Хезболлах" от попыток угрожать Израилю со стороны Ливана

Премьер-министр отметил, что группировка однажды уже допустила такую ошибку, поэтому "теперь цена, которую вам придется заплатить, будет гораздо более высокой"

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 октября. /ТАСС/. Израиль готов дать серьезный ответ ливанской шиитской группировке "Хезболлах", если она будет угрожать безопасности еврейского государства. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, выступая на открытии зимней сессии Кнессета (парламент страны).

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"У меня также есть послание для "Хезболлах": не испытывайте нас на севере (граница Ливана и Израиля - прим. ТАСС), не повторяйте ошибку, которую вы однажды допустили, потому что теперь цена, которую вам придется заплатить, будет гораздо более высокой", - сказал Нетаньяху, чье выступление транслировал парламентский телеканал.

  

Теги:
ЛиванПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
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