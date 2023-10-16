16 октября, 13:30,
обновлено 16 октября, 13:49
Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху заявил о готовности бойцов Израиля продолжать войну до победы над противниками

По словам премьера еврейского государства, Израиль победит в этой войне

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 октября. /ТАСС/. Израильские военные готовы вести продолжительные боевые действия в условиях эскалации вокруг сектора Газа, Израиль победит в этой войне. Уверенность в этом выразил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, выступая на открытии зимней сессии Кнессета (парламент страны).

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В выступлении он отметил, что лично встречался с военнослужащими, несущими сейчас службу в рядах Армии обороны Израиля. "Наши бойцы готовы к продолжительной войне, и она произойдет - до полной победы над нашими врагами", - заявил Нетаньяху, чье выступление транслировал парламентский телеканал. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
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