16 октября, 13:33
Палестино-израильский конфликт

Блинкен обсудил главой МИД Турции деэскалацию на Ближнем Востоке

Госсекретарь США "подтвердил необходимость прекращения нападений со стороны ХАМАС и немедленного освобождения заложников группировки"

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, стороны обсудили деэскалацию палестино-израильского конфликта.

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"Государственный секретарь Энтони Блинкен сегодня провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Они обсудили дипломатические усилия по предотвращению эскалации конфликта и минимизации гуманитарных издержек войны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдепартамента.

Блинкен "подтвердил необходимость прекращения нападений со стороны ХАМАС и немедленного освобождения заложников группировки". 

Теги:
СШАТурцияПалестино-израильский конфликтБлинкен, ЭнтониФидан, Хакан
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