Блинкен обсудил главой МИД Турции деэскалацию на Ближнем Востоке

Госсекретарь США "подтвердил необходимость прекращения нападений со стороны ХАМАС и немедленного освобождения заложников группировки"

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, стороны обсудили деэскалацию палестино-израильского конфликта.

"Государственный секретарь Энтони Блинкен сегодня провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Они обсудили дипломатические усилия по предотвращению эскалации конфликта и минимизации гуманитарных издержек войны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдепартамента.

Блинкен "подтвердил необходимость прекращения нападений со стороны ХАМАС и немедленного освобождения заложников группировки".