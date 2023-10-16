В Южной Осетии пособие для беременных станет ежемесячным

Его сумма составит 800 рублей, сообщил министр здравоохранения и социального развития республики Томас Джигкаев

ЦХИНВАЛ, 16 октября. /ТАСС/. Пособие беременным женщинам в Южной Осетии, вставшим на учет в ранние сроки беременности, сделали ежемесячным и увеличили в размере до 800 рублей. Такое решение принял кабинет министров республики, соответствующие изменения внесли в закон "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством". Они направлены на социальную поддержку семьи, материнства и детства.

"Одно из внесенных изменений касается выплаты ежемесячных пособий женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности в медицинской организации. Сумма ежемесячного пособия составит 800 рублей", - сообщил в ходе с заседания правительства, министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Томас Джигкаев, отметив, что ранее осуществлялась лишь единовременная выплата в размере 708 рублей.

Глава Социального фонда Южной Осетии Олеся Тедеева добавила, что данный законопроект также направлен и на улучшение положения застрахованных лиц, то есть работников, вышедших из отпуска по уходу за ребенком. "Второе изменение, согласно законопроекту, предполагает увеличение размера пособий по временной нетрудоспособности, то есть расчетный период для его назначения может быть заменен предыдущим периодом по заявлению застрахованного лица. Суть третьей поправки заключается в следующем: если работник получает зарплату, равную минимальному размеру оплаты труда, установленному законодательством Республики Южная Осетия, или меньше, то выплата и начисление пособия по временной нетрудоспособности будет осуществляться в размере ста процентов, вне зависимости от страхового стажа", - уточнила Тедеева.