16 октября, 13:42

СМИ: Эстония закупит у Турции партию колесной бронетехники за €200 млн

По сведениям портала ERR, первая партия должна поступить в течение года после намеченного на 18 октября подписания контракта

ВИЛЬНЮС, 16 октября. /ТАСС/. Эстония закупит у Турции крупную партию колесной бронетехники, стоимость контракта составит €200 млн. Об этом сообщил портал гостелерадио балтийской республики ERR.

"Минобороны подпишет контракты с двумя турецкими компаниями на поставку вооружения для 2-й пехотной бригады", - говорится в сообщении.

Ориентировочная стоимость закупки составляет около €200 млн. Армия Эстонии намерена приобрести колесные бронемашины, спецификация которых не уточняется, а также четыре бронемашины для разминирования.

Первая партия бронетехники должна поступить в Эстонию в течение года после намеченного на 18 октября подписания контракта. Для этого в балтийскую республику прибудет министр обороны Турции Яшар Гюлер. 

Теги:
ЭстонияТурция
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