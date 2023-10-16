СМИ: Эстония закупит у Турции партию колесной бронетехники за €200 млн

По сведениям портала ERR, первая партия должна поступить в течение года после намеченного на 18 октября подписания контракта

ВИЛЬНЮС, 16 октября. /ТАСС/. Эстония закупит у Турции крупную партию колесной бронетехники, стоимость контракта составит €200 млн. Об этом сообщил портал гостелерадио балтийской республики ERR.

"Минобороны подпишет контракты с двумя турецкими компаниями на поставку вооружения для 2-й пехотной бригады", - говорится в сообщении.

Ориентировочная стоимость закупки составляет около €200 млн. Армия Эстонии намерена приобрести колесные бронемашины, спецификация которых не уточняется, а также четыре бронемашины для разминирования.

Первая партия бронетехники должна поступить в Эстонию в течение года после намеченного на 18 октября подписания контракта. Для этого в балтийскую республику прибудет министр обороны Турции Яшар Гюлер.