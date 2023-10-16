Глава МИД Франции отправилась в Ливан на фоне арабо-израильского конфликта

Катрин Колонна завила о намерении призвать к ответственности все заинтересованные стороны

ПАРИЖ, 16 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна после Египта направилась в Ливан, где планирует обсудить недопущение эскалации в регионе на фоне арабо-израильского конфликта. Об этом она сообщила в соцсети X (ранее Twitter).

"На третий день моей поездки по Ближнему Востоку я прибываю в Бейрут. В Ливане, который уже погружен в проблемы, я намерена призвать к ответственности все заинтересованные стороны", - написала она.

В воскресенье глава МИД Франции посетила Израиль, где вместе с министром иностранных дел еврейского государства Эли Коэн посетила больницу Ашкелона, а также провела телефонные переговоры с президентом Ицхаком Герцогом. После этого в понедельник она прибыла в Египет, где встретилась с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси и главой МИД Египта Самехом Шукри.

Согласно последним данным, в ходе атаки ХАМАС 19 французов были убиты, еще 13 числятся пропавшими без вести, при этом часть из них может находиться в заложниках. Глава МИД Франции на совместной пресс-конференции с египетским коллегой в понедельник потребовала обеспечить эвакуацию иностранцев из сектора Газа, в том числе граждан Франции, а также обеспечить доступ гуманитарной помощи в пострадавшие от конфликта районы. При этом она подчеркнула, что Египет не должен единолично нести бремя последствий эскалации в секторе Газа.