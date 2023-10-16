В Иране заявили о готовности ХАМАС отпустить заложников в обмен на прекращение ударов

По словам официального представителя МИД Ирана Насера Канани Чафи, "такие меры требуют подготовки, которая невозможна в условиях ежедневных бомбардировок" со стороны израильской армии

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС потенциально готово освободить заложников, если Израиль прекратит авиаудары по сектору Газа. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на заявление официального представителя МИД Ирана Насера Канани Чафи.

По его словам, члены ХАМАС выразили готовность "принять необходимые меры для освобождения граждан и мирных жителей", однако отметили, что "такие меры требуют подготовки, которая невозможна в условиях ежедневных бомбардировок" со стороны израильской армии. Агентство отмечает, что боевики ХАМАС не подтвердили эту информацию.

Представитель ХАМАС Али Бараке заявил агентству AP 10 октября, что группировка планирует использовать захваченных в плен израильтян в переговорах об освобождении задержанных в США палестинцев и содержащихся в израильских тюрьмах арабов. Он добавил, что боевики готовы ко всем сценариям развития конфликта, включая долгую войну.

Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари сообщил в воскресенье, что армия Израиля оповестила семьи 155 заложников о том, что их близкие удерживаются в плену радикалами из палестинского движения ХАМАС.