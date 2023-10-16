16 октября, 13:48,
обновлено 16 октября, 14:21
Палестино-израильский конфликт

Боевое крыло ХАМАС сообщило о ракетном ударе по Тель-Авиву

© Иван Батырев/ ТАСС

В Тель-Авиве и Иерусалиме объявили воздушную тревогу

КАИР, 16 октября. /ТАСС/. Боевое крыло ХАМАС - группировка "Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама" - заявило о нанесении ракетного удара по Тель-Авиву.

Как утверждается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале группировки, удары нанесены "в ответ на удары противника по гражданскому населению".-

В Тель-Авиве и Иерусалиме прозвучали сигналы воздушной тревоги, предупреждающие об угрозе ракетного удара, сообщила армейская пресс-служба.

Читайте также
Белый фосфор и принудительная эвакуация. Палестино-израильский конфликт

"Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Тель-Авив, центральной части Израиля и в городе Иерусалим", - говорится в сообщении.

Позднее сигналы тревоги второй раз за полчаса прозвучали в Тель-Авиве и центральной части страны. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация