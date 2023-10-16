Президент Чехии считает, что реальным сроком принятия Молдавии в ЕС может быть 2030 год

Петр Павел уверен, что страна за предстоящие семь лет сможет реализовать реформы, необходимые для осуществления ее планов по вступлению в сообщество

ПРАГА, 16 октября. /ТАСС/. Молдавия может присоединиться к Евросоюзу в 2030 году. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел по итогам переговоров с находящейся в Праге с визитом президентом Молдавии Майей Санду.

"Реальным сроком для [принятия Молдавии в ЕС] считаю 2030 год", - сказал чешский лидер, слова которого привело агентство ČTK. Он выразил уверенность, что эта страна за предстоящие семь лет сможет реализовать реформы, необходимые для осуществления ее планов по вступлению в сообщество.

Павел также заявил о "полной поддержке" со стороны Чехии скорейшего принятия Молдавии в Евросоюз. По словам чешского президента, ЕС должен быть един в противодействии попыткам тоталитарных государств вмешиваться во внутренние дела стран, вставших на путь демократии.

Как отметил Павел, Прага предлагает Кишиневу эффективную помощь на пути интеграции в ЕС. Особенно ценным, по его словам, является использование опыта, накопленного Чехией, когда более 20 лет назад она прилагала усилия, стремясь скорее вступить в сообщество.

По информации ČTK, Санду поблагодарила Чехию за поддержку своей страны в деле присоединения к ЕС. Она также выразила заинтересованность в расширении молдавско-чешского торгово-экономического сотрудничества, особо отметив, что Чехия является одним из трех крупнейших потребителей молдавских вин.