Глава Минздрава Египта заявил о готовности страны к приему пациентов из сектора Газа

Халед Абдель Гаффар отметил, что "сектор здравоохранения готов справиться с любой ситуацией" и "специалисты во всех областях присутствуют на местах"

КАИР, 16 октября. /ТАСС/. Египетский сектор здравоохранения готов к приему пострадавших палестинцев в секторе Газа. Об этом заявил глава Минздрава арабской республики Халед Абдель Гаффар, выступая на пресс-конференции в египетском городе Эль-Ариш на Синайском полуострове, куда он прибыл, чтобы проинспектировать медицинские учреждения перед приемом пациентов из палестинского анклава.

"В настоящее время все подготовлено для приема пациентов в критическом состоянии", - подчеркнул министр. По его словам, "сектор здравоохранения готов справиться с любой ситуацией" и "специалисты во всех областях присутствуют на местах".

Отвечая на вопрос журналистов, Гаффар отметил, что "пока слишком рано принимать какое-либо решение об оказании помощи на территории сектора Газа". Вместе с тем он подчеркнул, что "египетское государство и все его институты готовы оказать поддержку на палестинских территориях, когда будет принято решение об открытии гуманитарного коридора".

Ранее телеканал Al Arabiya выступил с утверждением, что в южных районах сектора Газа с 09:00 по местному времени вступает в силу режим временного прекращения огня для того, чтобы обеспечить безопасную доставку гуманитарной помощи в анклав, а также эвакуировать гражданских лиц. Египетские источники в силах безопасности подтвердили агентству Reuters, что КПП "Рафах" на границе Египта с Газой будет открыт на время пятичасовой гуманитарной паузы. Более 100 грузовиков ожидают выезда из Эль-Ариша, чтобы доставить гуманитарную помощь через погранпереход в палестинской анклав. В то же время и канцелярия премьера Израиля, и палестинское движение ХАМАС опровергли информацию о прекращении огня в секторе Газа и открытии КПП.

15 октября о скором открытии КПП "Рафах" заявил в Каире госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.