ХАМАС призвал ООН выполнить обязательства по защите мирных жителей Газы

В ХАМАС заявили, что "удары противника по складским помещениям БАПОР являются очередными военными преступлениями"

КАИР, 16 октября. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС призвало ООН и ее Ближневосточное агентство для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) выполнить обязательства по защите гражданских лиц в секторе Газа и оказанию им помощи. Об этом говорится в заявлении движения, опубликованном в его Telegram-канале.

"Удары противника по складским помещениям БАПОР являются очередными военными преступлениями, и мы призываем ООН и БАПОР выполнить свои обязательства по защите гражданского населения в секторе Газа и оказанию ему помощи, - подчеркнули в ХАМАС. - Мы требуем от ООН и БАПОР четко осудить бомбардировки складов с продовольствием и гуманитарной помощью со стороны оккупантов (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС) и пересмотреть свою текущую политику".

13 октября ХАМАС обратилось к ООН и БАПОР с призывом принять меры против попыток Израиля добиться принудительного перемещения палестинцев из Газы, а также защитить право жителей остаться в своих домах.

12 октября представитель официального генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что власти Израиля проинформировали всемирную организацию, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение суток. Армия обороны Израиля объяснила свой призыв тем, что боевики ХАМАС укрываются в тоннелях под домами и в гражданских зданиях города Газа. Требование также касается "всех сотрудников ООН и тех, кто нашел убежище в учреждениях ООН".