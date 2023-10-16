Группировка "Сарая аль-Кудс" заявила об ударах по ВС Израиля в районе кибуца Керем-Шалом

Утверждается, что обстрелу также подверглись позиции израильтян в районе кибуца Суфа

КАИР, 16 октября. /ТАСС/. Группировка "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима" - вооруженное крыло "Исламского джихада") сообщила о нанесении ракетных ударов по позициям израильских сил в районе кибуца Керем-Шалом (приграничная зона с Египтом).

Согласно сообщениям, размещенным в Telegram-канале группировки, удары были нанесены по "скоплениям" израильских военных, а также по зданию штаба израильских спецслужб.

Утверждается, что обстрелу также подверглись позиции израильтян в районе кибуца Суфа.

Информация о последствиях ударов не приводится.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы считают эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. Погибли более 2,8 тыс. палестинцев, ранены около 10,9 тыс., с израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, почти 4 тыс. получили ранения.