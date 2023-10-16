В КС Грузии сообщили, что Зурабишвили поставила под угрозу конституционный строй

Президент страны без согласия правительства посетила Берлин, Брюссель и Париж, где провела встречи на высоком уровне

ТБИЛИСИ, 16 октября. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поставила под угрозу существующую конституционную систему республики, совершая зарубежные визиты без разрешения правительства. Об этом говорится в заключении Конституционного суда (КС) Грузии.

"Суд подтверждает, что нарушение указанного конституционного правила (осуществление визитов президентом Грузии с согласия правительства - прим. ТАСС) означает вмешательство в эксклюзивные права и полномочия правительства в сфере осуществления внешней политики и по этой причине несет опасность с точки зрения деления [ветвей] власти, функционирования парламентской модели правления и устойчивости существующей конституционной системы", - говорится в документе, опубликованном на сайте инстанции.

Председатель Конституционного суда Мераб Турава ранее огласил решение, согласно которому Зурабишвили нарушила конституцию, совершив рабочие визиты в европейские страны без разрешения правительства. КС поддержал представление об импичменте президента за нарушение конституции. Далее согласно процедуре решение КС направляется в парламент, где депутатам придется проголосовать по вопросу импичмента президента. Как ранее сообщил спикер парламента Шалва Папуашвили, голосование по вопросу импичмента планируется провести до конца текущей недели.

В начале сентября Зурабишвили посетила Берлин, Брюссель и Париж, где провела встречи на высоком уровне. Позже стало известно, что правительство Грузии не давало ей на это согласия, из-за чего правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" обвинила президента в нарушении конституции и запустила процедуру импичмента. Импичмент Зурабишвили состоится, если его поддержат 100 из 150 депутатов. У правящей партии в парламенте 84 мандата.