16 октября, 14:10,
обновлено 16 октября, 14:26
Палестино-израильский конфликт

Президенты Египта и России провели переговоры

Абдель Фаттах ас-Сиси и Владимир Путин подчеркнули необходимость обеспечить доступ гуманитарной помощи в палестинский сектор Газа

КАИР, 16 октября. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которых лидеры двух стран подчеркнули необходимость обеспечить доступ гуманитарной помощи в палестинский сектор Газа. Об этом сообщила канцелярия ас-Сиси.

"Лидеры двух стран согласились, что необходимо уделить приоритетное внимание процессу достижения перемирия и восстановления безопасности, обеспечению защиты гражданских лиц и предотвращения нападений на них, а также гуманитарной ситуации в секторе Газа и необходимости срочно обеспечить безопасный доступ к гуманитарной и чрезвычайной помощи", - говорится в заявлении канцелярии, опубликованном в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичПалестинаЕгипетРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильСиси, Абдель Фаттах, ас-
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