В Румынию прибыл отряд воздушно-космических сил Франции с тремя самолетами Rafale

По данным Министерства обороны страны, французские военные будут проводить совместную подготовку с румынскими военными летчиками

БУХАРЕСТ, 16 октября. /ТАСС/. Отряд воздушно-космических сил Франции в составе примерно 40 военных с тремя многофункциональными самолетами Rafale прибыл на румынскую 86-ю авиабазу "Лейтенант Георге Мочорницэ" в Борче. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Румынии.

Французские военные будут проводить совместную подготовку с румынскими военными летчиками на самолетах F-16 Fighting Falcon.

"Совместные задачи по подготовке содействуют повышению способности к быстрому реагированию и сдерживанию, а также укреплению взаимодействия между румынскими ВВС и воздушно-космическими силами Франции".