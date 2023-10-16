Нетаньяху заявил, что Израиль допустил ошибки перед атакой ХАМАС

По словам премьер-министра, они будут расследованы

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на открытии зимней сессии Кнессета (парламент), признал, что были допущены ошибки, приведшие к атаке на страну ХАМАС, и обещал провести расследование.

"Есть много вопросов по поводу катастрофы, которая постигла нас. Мы проведем расследование всех обстоятельств, мы уже начали извлекать уроки. Но сейчас мы сосредоточены на одной цели - объединить наши силы и двинуться вперед к победе, и для этого нам нужна решимость, потому что победа займет время", - сказал премьер, чье выступление транслировал парламентский телеканал.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы считают эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. Погибли более 2,8 тысячи палестинцев, ранены около 10,9 тысячи, с израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, почти 4 тыс. получили ранения.