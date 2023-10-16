Посол в России сообщил о работе аэропорта Бен-Гурион без ограничений

Ограничения есть только со стороны авиакомпаний, пояснил Александр Бен Цви

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Международный аэропорт имени Давида Бен-Гуриона в Тель-Авиве продолжает работу без ограничений. Об этом заявил ТАСС израильский посол в России Александр Бен Цви.

"Аэропорт работает без ограничений. Есть ограничения, которые авиакомпании берут сами на себя. Есть авиакомпании, которые решают не летать в Израиль. Но, в общем-то, сам аэропорт работает нормально", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Большая часть иностранных авиакомпаний уже объявила о приостановке полетов в Израиль в связи с обстановкой в области безопасности. Вместе с тем часть из них продолжает осуществлять эвакуационные рейсы.