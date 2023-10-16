WP: Вашингтон и Каракас договорились по санкциям и выборам в Венесуэле

По данным газеты, власти Венесуэлы не станут препятствовать участию в выборах главы государства в том числе кандидатов от оппозиции

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Вашингтон и Каракас достигли договоренности о смягчении американских санкций в отношении Венесуэлы и условиях проведения президентских выборов в этой южноамериканской стране. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Ссылаясь на двух неназванных лиц, "осведомленных о прорывных переговорах" Вашингтона и Каракаса, она пишет, что Соединенные Штаты смягчат свои ограничительные меры против нефтяной отрасли Венесуэлы. В ответ на это, как утверждается в публикации, власти в Каракасе обеспечат в следующем году проведение состязательных президентских выборов с участием международных наблюдателей и прессы. По сведениям газеты, власти Венесуэлы не станут препятствовать участию в выборах главы государства в том числе кандидатов от оппозиции.

Подписание договоренностей между США и Венесуэлой ожидается во вторник на Барбадосе. Предполагается, что венесуэльская и американская делегации прибудут туда позднее в понедельник, пишет The Washington Post. Согласно изложенной ею информации, сделка не включает размораживания активов Венесуэлы, находящихся в юрисдикции США. Вместе с тем она, возможно, будет предусматривать предоставление генеральной лицензии венесуэльской государственной нефтегазовой компании Petróleos de Venezuela (PDVSA) на возобновление работы с США и другими западными странами, говорится в материале. В нем также поясняется, что решения американской стороны о смягчении санкций, как ожидается, будут иметь обратимый характер.

В Госдепартаменте США не ответили на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать статью The Washington Post.

США и их союзники ввели в отношении Венесуэлы 930 различных односторонних рестрикций. Наибольший ущерб экономике республики наносят жесткие санкции, введенные в 2019 году в отношении PDVSA, которые включают запрет на экспорт нефти. По некоторым данным, от американских санкций, введенных в отношении нефтяной промышленности Венесуэлы, Каракас потерял более $232 млрд. Порядка $30 млрд, принадлежащих республике, заблокированы в западных банках.