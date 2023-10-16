Посол Израиля в РФ заявил, что ответственность за гибель населения в Газе несет ХАМАС

ХАМАС перекрывал дороги, чтобы предотвратить выход жителей, отметил Александр Бен Цви

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Ответственность за гибель мирного населения в секторе Газа несет ХАМАС, препятствующий перемещению населения. Об этом заявил ТАСС израильский посол в России Александр Бен Цви.

"Это факт, что, наверное, гибнет гражданское население. Но, в основном, это из-за того, что террористы ХАМАС прячутся за спинами мирного населения. Когда мы объявили о том, чтобы мирное население вышло с северной части сектора Газа в южную, ХАМАС перекрыл дороги с целью предотвратить выход этих мирных жителей, которые просто хотели себе спасти жизнь, не быть под ударами израильской авиации", - сказал посол.

Он обратил внимание, что Израиль пользуется ракетами для защиты своих жителей, ХАМАС "пользуется своими жителями, чтобы защитить свои ракеты". "Если вы видите выстрелы из Газы ракетами по Израилю, они ведутся из густонаселенных районов, что, кстати, двойное военное преступление, - добавил Бен Цви. - Во-первых, обстрел гражданских объектов. Во-вторых, места, откуда выпускают эти ракеты ХАМАС, они находятся в центрах [населенных пунктов]. Они (ХАМАС - прим. ТАСС) находятся в густонаселенных районах и ставят туда тех жителей, которые в этих районах находятся".

Посол отметил, что ХАМАС перекрывает пути мирным жителям, "чтобы они вообще не выехали с северной части Газы в южную".