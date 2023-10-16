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Палестино-израильский конфликт

Премьер Италии обсудила палестино-израильский конфликт с королем Иордании

Участники встречи подчеркнули необходимость не допустить расширения конфликта

РИМ, 16 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на встрече в Риме обсудила с королем Иордании Абдаллой II ибн Хусейном вопросы гуманитарного характера в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, а также проблему освобождения заложников, захваченных в Израиле боевиками радикального палестинского движения ХАМАС.

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Как сообщает пресс-служба председателя итальянского правительства, участники встречи подчеркнули необходимость не допустить расширения конфликта. "Стороны обменялись мнениями о путях перезапуска мирного процесса на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.

Два дня назад Иорданию посетил глава МИД Италии и вице-премьер Антонио Таяни. Он отметил, что визит был "позитивный, поскольку Иордания - ключевая страна для стабильности на Ближнем Востоке".

  

Теги:
ИорданияИталияПалестино-израильский конфликтМелони, Джорджа
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