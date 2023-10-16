Посол Израиля: гарантий безопасности не будет при использовании КПП "Рафах" террористами

Александр Бен Цви сообщил, что его страна "находится в контакте с различными игроками", включая США и Египет, а также теми, "кто может чем-то помочь" по вопросам организации гуманитарного коридора через КПП "Рафах"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Израиль не сможет предоставить гарантии безопасного перехода через КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа, если этот пункт будет использоваться в террористических целях. Об этом заявил ТАСС израильский посол в России Александр Бен Цви.

"Если этот переход будет использован в террористических целях, мы не можем обеспечить безопасность", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

"Если кто-то поставит какие-то ракеты или будет как-то использовать это в террористических целях, то мы должны будем реагировать, - продолжил он. - Но я очень этого делать не советую. Это важно не только для нас. Это важно для жителей Газы". Бен Цви указал, что жителям Газы, которые "хотят спастись от угрозы", выйти из зоны боевых действий не дают "сами же террористы, которые держат Газу под контролем". Посол добавил, что "открывают и закрывают КПП Египет и ХАМАС", в то время как израильская сторона "не обладает на это влиянием".

Посол также отметил, что Израиль "находится в контакте с различными игроками", включая США и Египет, а также теми, "кто может чем-то помочь" по вопросам организации гуманитарного коридора через КПП "Рафах". Он пояснил, что использование этого пункта отслеживает Израиль, и выразил надежду, что и "египетская сторона отслеживает, потому что это и в их интересах не меньше, чем в интересах Израиля".

Кроме того, Бен Цви сообщил, что, согласно его сведениям, "посольство России собиралось через КПП "Рафах" вывозить своих граждан в Египет". "Мы этому не препятствуем", - подчеркнул он.