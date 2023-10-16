Посол Израиля в России заявил о невозможности переговоров с ХАМАС

Главной гуманитарной задачей является "освобождение заложников, особенно женщин, детей, стариков и так далее", отметил Александр Бен Цви

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Проведение переговоров по ситуации вокруг палестино-израильского конфликта с движением ХАМАС пока не представляется возможным. Об этом заявил ТАСС израильский посол в России Александр Бен Цви.

"Пока что они невозможны", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Дипломат, отвечая на вопрос о том, готова ли израильская сторона к переговорам по заложникам, указал, что главной гуманитарной задачей является "освобождение заложников, особенно женщин, детей, стариков и так далее". "Часть из них может быть в плохом состоянии здоровья, раненые, тем более маленькие дети", - добавил он.

Ранее агентство Associated Press (AP) со ссылкой на заявление официального представителя МИД Ирана Насера Канани Чафи сообщило о том, что палестинское радикальное движение ХАМАС потенциально готово освободить заложников, если Израиль прекратит авиаудары по сектору Газа.