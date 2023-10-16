FT: замгенсека ООН надеется получить гарантии для оказания помощи сектору Газа

По словам Мартина Гриффитса, организация в течение нескольких дней вела "конструктивные переговоры" с Израилем, чтобы получить гарантии того, что "можно доставить эту помощь безопасно, целенаправленно, многократно и надежно"

ЛОНДОН, 16 октября. /ТАСС/. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс надеется в ближайшее время получить необходимые гарантии с целью начать доставку гуманитарной помощи через КПП "Рафах" в Газу. Об этом он заявил газете The Financial Times.

По словам Гриффитса, организация в течение нескольких дней вела "конструктивные переговоры" с Израилем, чтобы получить гарантии того, что "можно доставить эту помощь безопасно, целенаправленно, многократно и надежно". "Надеюсь услышать хорошие новости в течение дня, <...> чтобы мы могли доставить помощь через "Рафах" [на границе с Египтом] в Газу", - сказал Гриффитс.

"Мы просим создать безопасные коридоры для доставки помощи и перемещения людей туда, где они могут получить помощь, - продолжил замгенсека ООН. - Нам нужно, чтобы Израиль уважал международное право и защищал гражданское население". "Ни одна из сторон не может препятствовать передвижению людей военными действиями", - подчеркнул собеседник издания.

Каир сообщил ООН, что разрешит доставку помощи через КПП "Рафах, но "очень ясно" дал понять, что не позволит палестинцам пересечь границу с Египтом, добавил Гриффитс.