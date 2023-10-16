В Великобритании сообщили о гибели шести британских граждан в Израиле

Еще 10 человек пропали без вести

ЛОНДОН, 16 октября. /ТАСС/. Шесть граждан Великобритании погибли, десять пропали без вести и тоже могут быть мертвы в результате нападения боевиков радикальной палестинской группировки ХАМАС на Израиль. Об этом, выступая в Палате общин британского парламента, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак.

"С тяжелым сердцем я вынужден проинформировать палату о том, по меньшей мере шесть британских граждан были убиты, десять числятся среди пропавших, и есть опасения, что некоторые из них могут быть мертвы", - сказал Сунак, утверждавший, что нападение радикалов можно назвать "еврейским погромом".

Глава правительства добавил, что считает необходимым "полностью поддерживать" Израиль в его противостоянии ХАМАС, однако также подчеркнул, что израильское руководство должно соблюдать международное право, проводя операцию в секторе Газа.