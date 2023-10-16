Суд на Украине арестовал имущество аэропорта Одессы

Арест наложили в рамках уголовного дела о его незаконной приватизации

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) наложил арест на имущество аэропорта Одесса в рамках уголовного дела о его незаконной приватизации. Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

"По ходатайству детективов НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины - прим. ТАСС), согласованному прокурором САП, следственный судья ВАКС наложил арест с лишением права на отчуждение и распоряжение имуществом в уголовном производстве относительно незаконного завладения имущественным комплексом стратегического объекта - КП "Международный аэропорт Одесса" и 2,5 млрд гривен (более $68,7 млн) дохода от его деятельности", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По данным прокуратуры, речь идет 2 488 единицах имущества, в том числе 75% имущественных прав на ООО "Международный аэропорт Одесса", а также о помещениях старого и нового терминалов. Кроме того, суд избрал меру пресечения в виде залога в размере более 12 млн гривен (свыше $330 тыс.) одному из подозреваемых в незаконном завладении аэропортом, обязав его носить электронный браслет, отметили в САП. Фамилию фигуранта дела ведомство не раскрывает.

НАБУ и САП 29 августа возбудили уголовное дело по статье УК Украины о присвоении имущества в особо крупных размерах против участников приватизации аэропорта Одессы - экс-мэра города Алексея Костусева, бизнесменов Александра Грановского (недавно сменил фамилию на Борухович) и Бориса Кауфмана. Согласно данным следствия, в результате решения Одесского горсовета в 2011 году город полностью потерял контроль над объектом и не получал от его деятельности никакой прибыли. А участники "приватизации" завладели имуществом предприятия на сумму 118 млн гривен (свыше $3,2 млн) и доходами от его деятельности на сумму более 2,5 млрд гривен. Оба бизнесмена были арестованы, но вышли из-под стражи после внесения залогов, предусмотренных решением суда. Костусева, ушедшего в отставку в 2013 году, пока привлечь к ответственности не удалось. По информации местных СМИ, в 2014 году он выехал в Латвию. 12 октября в НАБУ сообщили, что Костусев объявлен в розыск по делу о приватизации аэропорта.

В новость внесена правка (18:25 мск) - передается с уточнением суммы во втором абзаце.