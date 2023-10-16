Блинкен обсудил с Нетаньяху гуманитарную ситуацию на Ближнем Востоке

Госсекретарь США подчеркнул поддержку права Израиля на защиту от террористов ХАМАС и подтвердил готовность обеспечить страну необходимым для защиты граждан

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху гуманитарную ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении, распространенном руководителем пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллером.

Как указывается в документе, Блинкен по возвращении в Израиль обсудил с Нетаньяху "контакты с партнерами" США в регионе, в свою очередь израильский премьер "проинформировал его о ситуации на земле". "Госсекретарь подчеркнул поддержку права Израиля на защиту от террористов ХАМАС и подтвердил готовность США обеспечить власти Израиля необходимым для защиты граждан", - подчеркнул глава пресс-службы внешнеполитического ведомства.

"Госсекретарь обсудил с премьер-министром Нетаньяху тесную координацию США с ООН и региональными партнерами по вопросам облегчения доставки гуманитарной помощи мирному населению", - указывается в документе. Также Блинкен в беседе с Нетаньяху "заявил о приверженности [США] скорейшему и безопасному освобождению заложников ХАМАС". Как следует из заявления пресс-службы Госдепартамента, Блинкен также встретился с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.