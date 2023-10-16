На Украине число женщин-военнослужащих за два года увеличилось на 40%

Сейчас женщина в армии может быть водителем, гранатометчиком, заместителем командира разведгруппы, командиром БМП, ремонтником, пулеметчиком, снайпером, сообщило министерство обороны страны

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Число женщин-военнослужащих возросло на Украине на 40% за последние два года. Об этом сообщило министерство обороны страны.

"Численность женщин-военнослужащих в ВСУ (Вооруженных силах Украины - прим. ТАСС) увеличилась по сравнению с 2021 годом на 40 процентов, или на 12 тыс. И сейчас в рядах ВСУ проходят службу почти 43 тыс. женщин-военнослужащих", - говорится в сообщении в Telegram-канале военного ведомства.

В Минобороны Украины также отметили, что для женщин-военнослужащих отменены все должностные ограничения. Так, раньше женщины могли проходить службу преимущественно на медицинских должностях, быть связистками, бухгалтерами, делопроизводителями и поварами. "Сейчас женщина в армии может быть водителем, гранатометчиком, заместителем командира разведгруппы, командиром БМП, ремонтником, пулеметчиком, снайпером", - отметили в ведомстве.

Кроме того, если ранее на Украине контракт на прохождение военной службы могли заключать с женщинами в возрасте от 18 до 40 лет, то сейчас в возрасте от 18 до 60 лет, как это установлено и в отношении мужчин. В 2019 году правительство Украины разрешило девушкам поступать в военные лицеи, напомнили в Минобороны.