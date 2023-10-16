Нетаньяху обсудил обострение ситуации вокруг Газы с президентом ОАЭ

Это первый контакт премьер-министр Израиля с лидером одной из арабских стран с момента обострения 7 октября ситуации вокруг сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел 15 октября вечером телефонный разговор с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, сообщила канцелярия главы правительства.

Это первый контакт Нетаньяху с лидером одной из арабских стран с момента обострения 7 октября ситуации вокруг сектора Газа. "Вчера вечером премьер-министр Биньямин Нетаньяху говорил с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом. Лидеры обсудили региональные события, начавшиеся в результате кровавого нападения ХАМАС на граждан Израиля", - говорится в сообщении.

Во время разговора Нетаньяху подчеркнул, что "Израиль полон решимости уничтожить военный и административный потенциал ХАМАС". Он заверил своего собеседника в том, что израильская сторона "прилагает все усилия, чтобы избежать причинения вреда непричастным" жителям палестинского анклава, добавили в канцелярии. "Лидеры двух стран договорились поддерживать связь", - отмечается в сообщении.